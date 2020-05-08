Раскрыты подробности о выходе AirPods 3

Когда ждать наушники?

Apple отложит запуск AirPods 3-го поколения из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире. Как сообщило издание Nikkei Asian Review, первоначально запланированные к выходу в 2020 году, наушники выйдут во второй половине 2021 года.

Свежая утечка от источников Nikkei Asian Review подтверждает планы Apple, прежде озвученные аналитиком Мин-Чи Куо. Ранее эксперт заявил, что Apple разрабатывает AirPods 3 и AirPods Pro 2, но наушники не выйдут в 2020 году. Компания запустит массовое производство AirPods 3-го поколения в первой половине 2021 года, а AirPods Pro 2-го поколения — в конце 2021 года.

Во второй половине 2020 года Apple должна представить еще одни новые наушники. По словам Куо, ими станут новые наушники из линейки Beats.

Ранее известный инсайдер Джон Проссер заявил, что Apple разрабатывает наушники «AirPods X» с более спортивным дизайном в стиле BeatsX. Выход этих наушников должен состояться осенью. Предполагается, что Куо и Проссер говорили об одной и той же модели наушников.

Источник: NAR.

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