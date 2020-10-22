Раскрыты размеры всех четырех Айфон 13

Четыре айфона с быстрыми 5G-модемами.

Портал Teknokupur раскрыл габариты новых айфонов, которые купертиновцы представят осенью 2021 года.

Модельный ряд iPhone 13 также будет состоять из четырех устройств.

Это iPhone 13 Mini с 5,42-дюймовым дисплеем, базовый iPhone 13 с 6,06-дюймовым экраном, премиальный iPhone 13 Pro с такой же панелью и флагманский гигант iPhone 13 Pro Max c 6,67-дюймовым дисплеем.

Все новые айфоны оснастят OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц. От «челки» с Face ID, впрочем, Apple избавляться не намерена. Она сохранится.

Также сообщается о том, что во все iPhone 13 будут установлен 5G-модем Snapdragon X60 от Qualcomm. В iPhone 12 используется Snapdragon X55. Заявленная скорость работы тринадцатых айфонов в 5G-сетях — 7,5 Гбит/с. Скорость загрузки достигнет 3 Гбит/c.

Источник: Teknokupur

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