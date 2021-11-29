Раскрыты все характеристики камер Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+

Какие камеры будут?

Знаменитый инсайдер Ice Universe, который публикует достоверную информацию на протяжении многих лет в своем твиттере, назвал точные параметры тыльных и фронтальных камер смартфонов Galaxy S22 и Galaxy S22+ от южнокорейского техногиганта Samsung. Ранее он же описал, какие камеры получит самый дорогой смартфон линейки Galaxy S22 Ultra.

Итак, вот, чего ждем.

Параметры тыльной и фронтальной камеры базового Samsung Galaxy S22

Главный датчик тыльной камеры: 50 Мп, 1/1,57 дюйма, апертура f/1,8, пиксели 1 мкм.

Ультраширокоугольный модуль тыльно камеры: 12 Мп, 1/2,55 дюйма, апертура f/2,2, пиксели 1,4 мкм.

Телефотокамера: 10 Мп, 1/3,94 дюйма, апертура f/2,4, пиксели 1 мкм.

Фронтальная камера: 10 Мп 1/3,24 дюйма, апертура f/2.2, пиксели 1,22 мкм.

Параметры тыльной и фронтальной камеры продвинутого Samsung Galaxy S22 Plus

Главный датчик тыльной камеры: 50 Мп, 1/1,57 дюйма, апертура f/1,8, пиксели 1 мкм.

Ультраширокоугольный модуль тыльно камеры: 12 Мп, 1/2,55 дюйма, апертура f/2,2, пиксели 1,4 мкм.

Телефотокамера: 10 Мп, 1/3,94 дюйма, апертура f/2,4, пиксели 1 мкм.

Фронтальная камера: 10 Мп 1/3,24 дюйма, апертура f/2.2, пиксели 1,22 мкм.

Да, камеры полностью одинаковые.

Подробнее о самих смартфонах читаем ниже:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)