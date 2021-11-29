Раскрыты все характеристики камер Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+
Какие камеры будут?
Знаменитый инсайдер Ice Universe, который публикует достоверную информацию на протяжении многих лет в своем твиттере, назвал точные параметры тыльных и фронтальных камер смартфонов Galaxy S22 и Galaxy S22+ от южнокорейского техногиганта Samsung. Ранее он же описал, какие камеры получит самый дорогой смартфон линейки Galaxy S22 Ultra.
Итак, вот, чего ждем.
Параметры тыльной и фронтальной камеры базового Samsung Galaxy S22
- Главный датчик тыльной камеры: 50 Мп, 1/1,57 дюйма, апертура f/1,8, пиксели 1 мкм.
- Ультраширокоугольный модуль тыльно камеры: 12 Мп, 1/2,55 дюйма, апертура f/2,2, пиксели 1,4 мкм.
- Телефотокамера: 10 Мп, 1/3,94 дюйма, апертура f/2,4, пиксели 1 мкм.
- Фронтальная камера: 10 Мп 1/3,24 дюйма, апертура f/2.2, пиксели 1,22 мкм.
Параметры тыльной и фронтальной камеры продвинутого Samsung Galaxy S22 Plus
- Главный датчик тыльной камеры: 50 Мп, 1/1,57 дюйма, апертура f/1,8, пиксели 1 мкм.
- Ультраширокоугольный модуль тыльно камеры: 12 Мп, 1/2,55 дюйма, апертура f/2,2, пиксели 1,4 мкм.
- Телефотокамера: 10 Мп, 1/3,94 дюйма, апертура f/2,4, пиксели 1 мкм.
- Фронтальная камера: 10 Мп 1/3,24 дюйма, апертура f/2.2, пиксели 1,22 мкм.
Да, камеры полностью одинаковые.
Подробнее о самих смартфонах читаем ниже:
- Samsung Galaxy S22 — цена, дата выхода, характеристики
- Samsung Galaxy S22 Ultra: дата выхода, цена, характеристики
- Сколько будут стоить Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra
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