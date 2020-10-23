Распаковка iPhone 12 во Франции — наушники на месте

Повезло французам.



Блогер из Франции показал, как выглядит эксклюзивная упаковка iPhone 12 для этой страны.

Напомним, что Франция является единственной страной в мире, где в коробку с новеньким айфонам кладут проводные наушники EarPods (а вот адаптера для зарядки там, впрочем, нет, как и везде).

Купертиновцы поступили так — они упаковывают обычную коробку со смартфоном (такую, какую мы наблюдаем, например, у нас в России) в еще одну коробку, где и лежат сами наушники.

Смотрится это так:

Почему французам достались наушники, а всем остальным нет? Все дело в законах этой страны. Производители смартфонов обязуются комплектовать их наушниками для того, чтобы дети могли пользоваться устройствами, не прикладывая их к ушам (так, якобы, они защищают свой мозг от вредных радиоволн).

Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России сегодня. Где их купить с наибольшей для себя выгодой? Читаем здесь.

Источник: YouTube

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