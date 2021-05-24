Расписание WWDC 2021
Уже известно.
Компания Apple рассказала, что именно и когда представит на пресс-конференции WWDC 2021. Именно там, к слову, анонсируют долгожданную iOS 15.
Итак, вот расписание, ниже.
- 7 июня в 8 вечера по московскому времени будут продемонстрированы новые ОС от Apple. Речь идет об iOS 15, iPadOS 15, а также watchOS 8, tvOS 15 и macOS 12.
- 8 июня ровно в полночь мы увидим новый инструментарий для разработчиков ПО.
- 11 июня также в полночь проведут церемонию награждения для разработчиков приложений.
Пока все. Смотреть WWDC 2021 можно на официальном сайте Apple, в ютубе или у нас на сайте.
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