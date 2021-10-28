Распродажа на Алиэкспресс 11.11. Как сэкономить — промокоды и советы!

Добрые советы от AliExpress.

Всем привет! Кто из нас не любит сэкономить по-настоящему? Дай только повод и 11 ноября он появится. В этот день 11.11 традиционно проходит распродажа на всемирно известном Алиэкспресс. На распродажу отводится всего лишь пару дней с 11 ноября с 11 утра по Москве и до 13 ноября до 11 утра. Не факт, что вы успеете за это время выбрать вкусные по цене товары и что именно они не будут раскуплены другими желающими. Чтобы этого избежать лучше всего заранее до 11 ноября спокойно и не торопясь сложить в свою корзину самые выгодные предложения. Затем 11 ноября начиная с 11 утра Мск останется лишь оплатить и дождаться товаров с доставкой. Причем оплатить лучше с самого начала распродажи так как товары могут быстро закончиться. То, что выбранные интересности находятся в вашей корзине не гарантирует их наличия во время распродажи. Желающих часто гораздо больше, чем скидочных товаров. У меня такое уже было несколько раз, поэтому пишу со знанием дела.

Воспользуйтесь нашими рекомендациями и заранее наполните алиэкспресовскую корзинку самыми финансово вкусными предложениями. Поможем в этом вам советами ниже. Внимание! В этой теме все картинки ниже кликабельны и ведут на официальный сайт Алиэкспресс (на соответствующие разделы).

С чего начать?

С того, что собрать скидочные купоны и монеты, которыми можно потом оплатить часть товаров.

Что дальше?

Запаслись монетами и промокодами? Тогда вперед выбирать выгодные предложения и тратить монетки и коды!

Особо хочется выделить товары, которые продаются в российском отделении Алиэкспресс.

Всем удачных и выгодных покупок!

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