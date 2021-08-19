Распродажа наушников от 1MORE — недорогие и звучат изумительно
ComfoBuds Pro и ComfoBuds 2.
На AliExpress беспроводные наушники от компании 1MORE (партнер Xiaomi) продают со скидками. Речь идет о двух моделях — ComfoBuds Pro и ComfoBuds 2. За те деньги, которые за них просят, почти идеальные «уши». Выглядят стильно, звучат замечательно, автономность на уровне.
К делу, к покупке!
1MORE ComfoBuds Pro
Отличные TWS-наушники. Со скидкой с 23 по 27 августа, в эти дни купить их можно будет всего за $62. Но нужен промокод. Делимся. 1MORE823.
Чем хороши?
- Имеется активный шумодав (подавление шумов на 35-40 дБ).
- Заглушают шум ветра вообще в ноль!
- Есть открытый режим без заглушения звука.
- Тач-управление на самих наушниках, а также спец. приложение для смартфона.
- 6 (!) микрофонов.
- 13,4 мм динамические драйверы.
- 28 часов автономности (с кейсом).
- В комплекте сразу 4 накладки.
Да, это те самые наушники, звук которых настраивал сам Люка Бигнарди (Luca Bignardi), призер Grammy.
1MORE ComfoBuds 2
Новинка! Со скидкой обойдутся в $35. Для получения вводим промокод COMFOB2.
Чем хороши?
- 13,4-мм динамические драйвера.
- Поддержка формата AAC.
- Bluetooth 5.2.
- Продвинутый эквалайзер (12 режимов).
- Игровой режим.
- Защита от влаги и пыли IPX5.
- Поддержка управления с помощью касаний.
- 4 микрофона.
На обе модели предоставляется гарантия в течении 1 года. Доставка в РФ займет не более 2 недель.
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