Распродажа наушников от 1MORE — недорогие и звучат изумительно

ComfoBuds Pro и ComfoBuds 2.

На AliExpress беспроводные наушники от компании 1MORE (партнер Xiaomi) продают со скидками. Речь идет о двух моделях — ComfoBuds Pro и ComfoBuds 2. За те деньги, которые за них просят, почти идеальные «уши». Выглядят стильно, звучат замечательно, автономность на уровне.

К делу, к покупке!

Отличные TWS-наушники. Со скидкой с 23 по 27 августа, в эти дни купить их можно будет всего за $62. Но нужен промокод. Делимся. 1MORE823.

Чем хороши?

Имеется активный шумодав (подавление шумов на 35-40 дБ). Заглушают шум ветра вообще в ноль! Есть открытый режим без заглушения звука. Тач-управление на самих наушниках, а также спец. приложение для смартфона. 6 (!) микрофонов. 13,4 мм динамические драйверы. 28 часов автономности (с кейсом). В комплекте сразу 4 накладки.

Да, это те самые наушники, звук которых настраивал сам Люка Бигнарди (Luca Bignardi), призер Grammy.

Новинка! Со скидкой обойдутся в $35. Для получения вводим промокод COMFOB2.

Чем хороши?

13,4-мм динамические драйвера. Поддержка формата AAC. Bluetooth 5.2. Продвинутый эквалайзер (12 режимов). Игровой режим. Защита от влаги и пыли IPX5. Поддержка управления с помощью касаний. 4 микрофона.

На обе модели предоставляется гарантия в течении 1 года. Доставка в РФ займет не более 2 недель.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: