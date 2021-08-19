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Распродажа наушников от 1MORE — недорогие и звучат изумительно

19 Авг, 2021

Распродажа наушников от 1MORE — недорогие и звучат изумительно

ComfoBuds Pro и ComfoBuds 2.

На AliExpress беспроводные наушники от компании 1MORE (партнер Xiaomi) продают со скидками. Речь идет о двух моделях — ComfoBuds Pro и ComfoBuds 2. За те деньги, которые за них просят, почти идеальные «уши». Выглядят стильно, звучат замечательно, автономность на уровне.

К делу, к покупке!

1MORE ComfoBuds Pro

Отличные TWS-наушники. Со скидкой с 23 по 27 августа, в эти дни купить их можно будет всего за $62. Но нужен промокод. Делимся. 1MORE823.

Чем хороши?

  1. Имеется активный шумодав (подавление шумов на 35-40 дБ).
  2. Заглушают шум ветра вообще в ноль!
  3. Есть открытый режим без заглушения звука.
  4. Тач-управление на самих наушниках, а также спец. приложение для смартфона.
  5. 6 (!) микрофонов.
  6. 13,4 мм динамические драйверы.
  7. 28 часов автономности (с кейсом).
  8. В комплекте сразу 4 накладки.

Да, это те самые наушники, звук которых настраивал сам Люка Бигнарди (Luca Bignardi), призер Grammy.

1MORE ComfoBuds 2

Новинка! Со скидкой обойдутся в $35. Для получения вводим промокод COMFOB2.

Чем хороши?

  1. 13,4-мм динамические драйвера.
  2. Поддержка формата AAC.
  3. Bluetooth 5.2.
  4. Продвинутый эквалайзер (12 режимов).
  5. Игровой режим.
  6. Защита от влаги и пыли IPX5.
  7. Поддержка управления с помощью касаний.
  8. 4 микрофона.

На обе модели предоставляется гарантия в течении 1 года. Доставка в РФ займет не более 2 недель.

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