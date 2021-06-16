Распродажа наушников от 1MORE — недорогие, но звучат отлично

Бегом на Ali.

На AliExpress стартовала распродажа беспроводных наушников от компании 1MORE (партнер Xiaomi). Это достойные «уши», которые совершенно точно стоят внимания наших читателей. Дизайн наушников от этого производителя напоминает серию Redmi AirDots и Xiaomi Mi True Wireless Headphones 2. Рассказываем о них и, конечно, указываем промокоды на скидки.

К делу!

Изумительные беспроводные наушники, которые можно приобрести сейчас всего за $69 (вместо $99 прежних). Скидка предоставляется по промокоду 1MOREPRO8.

Эта модель может похвастаться наличием функции активного шумоподавления (подавляет шумы на 35-40 дБ). Также наушники могут заглушать шум ветра. Имеется открытый режим, когда окружающий звук не заглушается (полезно, например, когда вы находитесь в городе, где много дорог). Настраиваются режимы приложение или с помощью тач-управления на самих наушниках. И, да, общаться через эти наушники также легко и просто. У них аж 6 микрофонов.

За качество звука отвечают 13,4 мм динамические драйверы. К слову, над настройкой 1MORE ComfoBuds Pro работал сам Люка Бигнарди (Luca Bignardi), 4-кратный призер Grammy.

Наконец, наушники поддерживают быструю зарядку и (вместе с кейсом) работают на полном заряде до 28 часов. В комплект входит 4 накладки на наушники.

Менее дорогая модель от 1MORE, которую сегодня можно купить за $30 (скидка составляет $7). Для получения скидки достаточно ввести промокод COMFOB.

Эта беспроводная модель располагает 13,4-мм динамическими драйверами, поддерживают формат AAC. Над настройкой звука также работал упомянутый выше господин Люка. Весит каждый наушник всего 3,8 г.

За высокое качество звука во время общения отвечают 4 микрофона. Наушники защищены от воды и пыли в соответствии со стандартом IPX5. Имеется поддержка управления с помощью касаний.

Да, на обе модели предоставляется гарантия в течении 1 года. Доставка в РФ займет 12-14 дней.

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