Рассекречено крупное нововведение iOS 14

Новое приложение.

В iOS 14 появится новое приложение, разрабатываемое под кодовым названием «Gobi». Согласно свежей утечке от инсайдера Джоша Констайна, приложение будет направлено на расширенную работу с дополненной реальностью, в том числе при помощи QR-кодов совершенно нового формата, созданного компанией Apple.

QR-коды нового формата будут отличаться от традиционных повышенной детализацией и использованием цветов. Сканирование необычных QR-кодов будет приводить к выполнению различных действий: открытию сайтов, запуску воспроизведения фильмов из iTunes Store и прочим.

Новые QR-коды iOS 14 будут связаны с возможностями дополненной реальности. В частности, Констайн упоминает существование QR-кодов для регистрации карты Starbucks. Вероятно, сканирование кода будет доступно в кофейнях Starbucks в рамках партнерства с компанией Apple, о котором стало известно ранее.

Apple презентует iOS 14 в день открытия конференции WWDC 2020, 22 июня. Компания расскажет обо всех главных нововведениях iOS 14 и озвучит список поддерживаемых моделей iPhone.

Источник: MR.

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