Разборка iPhone 13 Pro Max на видео — что внутри

Посмотрим.

Популярный ютубер под псевдонимом JerryRigEverything, специализирующийся на проверках смартфонов на прочность, выложил весьма необычное для него видео. Он разобрал iPhone 13 Pro Max и показал устройство изнутри.

Он показал, как выглядит система продвинутой стабилизации со сдвигом матрицы. Кроме того, блогер продемонстрировал динамик с отверстием, которое служит для улучшения звучания, выполняя роль фазоинвертора.



На системной плате есть симпатичная наклейка с надписью A15 Bionic. Зачем она нужна, впрочем, не совсем понятно. Эстетика внутри ни к чему, ведь купертиновцы не предусматривают разбор айфонов пользователями.

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