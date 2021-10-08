Разборка iPhone 13 Pro Max на видео — что внутри
Посмотрим.
Популярный ютубер под псевдонимом JerryRigEverything, специализирующийся на проверках смартфонов на прочность, выложил весьма необычное для него видео. Он разобрал iPhone 13 Pro Max и показал устройство изнутри.
Он показал, как выглядит система продвинутой стабилизации со сдвигом матрицы. Кроме того, блогер продемонстрировал динамик с отверстием, которое служит для улучшения звучания, выполняя роль фазоинвертора.
На системной плате есть симпатичная наклейка с надписью A15 Bionic. Зачем она нужна, впрочем, не совсем понятно. Эстетика внутри ни к чему, ведь купертиновцы не предусматривают разбор айфонов пользователями.
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