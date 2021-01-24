Razer представила игровую мышь для любителей MMORPG

С кучей настраиваемых кнопок.

Нравятся многопользовательские ролевые онлайн-игры? Тогда вы оцените новую мышь Razer. Она называется Naga X.

Naga X эффектно выглядит. Функциональность тоже на высоте. Razer не поскупилась на кнопки. Сбоку их целых 12. Они легко программируются на нужные действия в MMORPG.

Также это годится для офисных работников. Любите решать несколько задач одновременно? Клавиш Naga X хватит под любые макросы.

Гаджет радует чувствительностью в 18 000 точек на дюйм. Неплохо для устройства весом 85 г. Благодарить за сказанное следует оптический сенсор Razer 5G Advanced Optical. Плавное скольжение по поверхности гарантируют ножки из ПТФЭ.

С надежностью полный порядок. Утверждается, что аксессуар выдерживает до 70 миллионов нажатий. Кроме того, Naga X имеет эргономичный дизайн для правой руки. Плюс в наличии фирменная подсветка Razer Chroma RGB.

В Китае чудо техники стоит 499 юаней (примерно $77).

Источник: gizmochina.com

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