Разочарование — Apple Watch Series 7 это «рестайлинг» Series 6, даже SoC та же

Увы.

В Apple Watch Series 7 внутри находится тот же самый чипсет t8301, что стоит в Apple Watch Series 6. Таким образом, Series 7 и Series 6 это практически одинаковые устройства. Единственная разница — экран стал больше.

Любопытно, что на презентации Apple ничего не сказала о производительности новинки. И не спроса. Вероятно потому, что говорить было не о чем. Ведь железо внутри то же.

The fact that it doesn’t even get a new model code makes me think that the rumors about a redesign were right, but something went south at too late of a time to be fixed, and they had to improvise. https://t.co/c6VckCnzv1

— Guilherme Rambo (@_inside) September 15, 2021