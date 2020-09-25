Разработчики приложений ополчились против Apple
Они призывают компанию справедливо относиться ко всем приложениям в магазине.
В четверг, 24 сентября Epic Games, Spotify, Match Group и другие разработчики объединились против правил Apple. Компании требуют отменить комиссионный сбор в размере 30% и иметь возможность продвигать свои продукты на iOS без App Store, так как считают, что Apple использует эту площадку для распространения своих приложений в ущерб остальным.
“Группа стремится быть «голосом разработчиков приложений и игр, в их усилиях по защите выбора потребителей и созданию равных условий для всех», – заявил Орасио Гутьеррес, глава отдела глобальных отношений и главный юрист компании Spotify.
Коалиция так же представила свод правил и требований под названием “кодекс поведения” и попросила принять его не только компанию Apple, но и других технических гигантов. Одним из основных пунктов так же стало предоставление полного доступа к платформе.
Стоит отметить, что это не первый инцидент, который произошел с App Store. В августе этого года разработчики игры Fortnite добавили покупки в игру, в обход официальным плеймаркетам. Apple и Google Play удалили приложение из своих магазинов, после чего начался судебный процесс.
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