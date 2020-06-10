Разработка iPhone 12 почти завершена

Скоро старт производства.

Apple находится на заключительном этапе разработки и проверки смартфонов из линейки iPhone 12. Согласно данным источников издания DigiTimes, компания намерена запустить массовое производство новых iPhone уже в июле.

Источники не уточнили, планирует ли Apple отложить запуск новых моделей iPhone на более поздний срок. Ранее сразу несколько инсайдеров сообщили, что некоторые модели iPhone 12 могут быть отложены на фоне трудностей с разработкой. По последним данным, старт продаж флагманских моделей из линейки iPhone 12 и вовсе может состояться в конце ноября.

В 2020 году Apple выпустит рекордное число новых iPhone. Известно, что компания разрабатывает 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max, чьи названия ранее подтвердил инсайдер Fudge. Все новые смартфоны получат обновленный дизайн, процессор A14 Bionic, поддержку 5G и ряд других нововведений.

Подробнее обо всех новых iPhone мы рассказывали в этой статье.

Источник: DigiTimes.

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