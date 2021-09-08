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Реакция пользователей на тизер осенней презентации Apple — там покажут iPhone 13

8 Сен, 2021

Реакция пользователей на тизер осенней презентации Apple — там покажут iPhone 13

Довольны не все.

Грег Джосвиак, старший вице-президент Apple по глобальному маркетингу, выложил в своем твиттере пост с тизером грядущей большой презентации, на которой покажут новые айфоны.

Но не всем понравился ролик. Гневных комментариев под публикацией хватает.

Что не нравится? А вот:

  1. Пользователи сетуют на то, что iPhone 12 и iPhone 13 внешне почти не отличаются от iPhone 11. Пишут даже, что разницы между iPhone 11 Pro Max и iPhone 13 Pro Max менее 1%.
  2. Кто-то недоволен, что купертиновцы не хотят показывать новый MacBook.
  3. Некоторые сетуют на проблемы с их айфонами. У кого-то не включается iPhone X, у других — зеленый оттенок на дисплее iPhone 12.
  4. Наконец, люди разочарованы в том, что в новых гаджетах нет настоящих инноваций, лишь мелкие доработки и незначительные нововведения.

Когда? Презентация. Во вторник, 14 сентября. Где смотреть? На Блохе!

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