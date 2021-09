Реакция пользователей на тизер осенней презентации Apple — там покажут iPhone 13

Довольны не все.

Грег Джосвиак, старший вице-президент Apple по глобальному маркетингу, выложил в своем твиттере пост с тизером грядущей большой презентации, на которой покажут новые айфоны.

Но не всем понравился ролик. Гневных комментариев под публикацией хватает.

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd

— Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021