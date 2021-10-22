realme 8i — цена, дата выхода, характеристики

Уже в России.

realme привезла в нашу страну смартфон 8i. Это относительно недорогой девайс с отличными характеристиками и изумительным для такой цены дисплеем. Тут используется 120-герцовый экран с разрешением Full HD+. Подробнее ниже.

Начнем с самого интересного, стоимости!

Цена

Пока не раскрыта. Но в Индии, например, за него просят $190. У нас будет порядка 14-15 тысяч рублей.

Дата выхода

Начало ноября.

Характеристики

SoC: Helio G96 от MediaTek

Экран: 6,59, Full HD+, 120 Гц

Тыльная камера: 50+2+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч + 18 Вт

ОЗУ: 4 или 6 ГБ (до 10 ГБ за счет использования виртуального раздела)

Флеш-память: 64 или 128 ГБ

ОС: Android 11

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