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Realme 8s 5G — 64 Мп, 5000 мА*ч, 90 Гц, 64 Мп, 33 Вт, 13 ГБ ОЗУ и всего $170

9 Сен, 2021

Realme 8s 5G — 64 Мп, 5000 мА*ч, 90 Гц, 64 Мп, 33 Вт, 13 ГБ ОЗУ и всего $170

Интересный бюджетник.

Сегодня состоялась премьера Realme 8s 5G — это первый в мире смартфон на базе чипсета Dimensity 810 от MediaTek. Это бюджетная модель. Стоит всего 170 долларов.

О главном ниже:

  • Большой 6,5-дюймовый IPS-экран, Full HD+, 90 Гц.
  • Основная камера 64+2+2 Мп. Селфи-камера на 16 Мп.
  • Сканер отпечатков пальцев сбоку.
  • Аккумулятор на 5000 мА*ч.
  • Функция скоростной зарядки. Ее мощность составляет 33 Вт.
  • Объем ОЗУ можно расширить до 13 ГБ. Это касается версии с 8 ГБ ОЗУ. Дополнительные 5 ГБ берутся из флеш-памяти.

Цены

  • Realme 8s 5G с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти: 245 долларов (до 13 сентября 170 долларов)
  • Realme 8s 5G с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти: 270 долларов (до 13 сентября 190 долларов)

Цвета: синий или голубой.

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