Realme 8s 5G — 64 Мп, 5000 мА*ч, 90 Гц, 64 Мп, 33 Вт, 13 ГБ ОЗУ и всего $170

Интересный бюджетник.

Сегодня состоялась премьера Realme 8s 5G — это первый в мире смартфон на базе чипсета Dimensity 810 от MediaTek. Это бюджетная модель. Стоит всего 170 долларов.

О главном ниже:

Большой 6,5-дюймовый IPS-экран, Full HD+, 90 Гц.

Основная камера 64+2+2 Мп. Селфи-камера на 16 Мп.

Сканер отпечатков пальцев сбоку.

Аккумулятор на 5000 мА*ч.

Функция скоростной зарядки. Ее мощность составляет 33 Вт.

Объем ОЗУ можно расширить до 13 ГБ. Это касается версии с 8 ГБ ОЗУ. Дополнительные 5 ГБ берутся из флеш-памяти.

Цены

Realme 8s 5G с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти: 245 долларов (до 13 сентября 170 долларов )

(до 13 сентября ) Realme 8s 5G с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флеш-памяти: 270 долларов (до 13 сентября 190 долларов )

Цвета: синий или голубой.

Полезное:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)