Realme 9 Pro+ 5G приедет в Россию 16 февраля

Дата российской премьеры.

Realme 9 Pro+ 5G будет довольно-таки необычным среднебюджетником. Он получит корпус-хамелеон, способный менять цвет. А также камеру с OIS и оптикой от Sony. И, конечно, сенсор ЧСС.

Российская премьера запланирована на 16 февраля.

С какого на какой он меняет цвет? С синего на красный. Как? С помощью фотохромного напыления и композитного материала из органики под воздействием лучей света. И всего за три секунды. Главный сенсор тыльной камеры это Sony IMX766.

Аппаратной основой девайса станет чипсет Dimensity 920 5G.

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