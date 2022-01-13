Realme 9 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Pro-шка от Realme.

О базовом Realme 9 мы вам уже рассказывали. Теперь же появилась информация о Realme 9 Pro. Каким он будет? Узнаем прямо сейчас.

Поехали!

Дата выхода

Точных данных нет, но инсайдеры ожидают, что смартфон представят до конца зимы 2022 года.

Цена

Около $350. У нас? До 30 000 рублей

Характеристики

SoC: Snapdragon 695 5G

Дисплей: 6,59-дюймовый OLED, Full HD+, 120 Гц

Основная камера: 64+8+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 33 Dn

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

ОС: Android 12 + фирменная оболочка от Realme

Другое: сканер отпечатков пальцев в экране, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB Type-C

Цвета: черный, зеленый, синий

Полезно знать:

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