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Realme 9 Pro: дата выхода, цена, характеристики

13 Янв, 2022

Realme 9 Pro: дата выхода, цена, характеристики

Pro-шка от Realme.

О базовом Realme 9 мы вам уже рассказывали. Теперь же появилась информация о Realme 9 Pro. Каким он будет? Узнаем прямо сейчас.

Поехали!

Дата выхода

Точных данных нет, но инсайдеры ожидают, что смартфон представят до конца зимы 2022 года.

Цена

Около $350. У нас? До 30 000 рублей

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 695 5G
  • Дисплей: 6,59-дюймовый OLED, Full HD+, 120 Гц
  • Основная камера: 64+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 33 Dn
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Флеш-память: 128 ГБ
  • ОС: Android 12 + фирменная оболочка от Realme
  • Другое: сканер отпечатков пальцев в экране, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB Type-C
  • Цвета: черный, зеленый, синий

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