Realme 9 Pro: дата выхода, цена, характеристики
Pro-шка от Realme.
О базовом Realme 9 мы вам уже рассказывали. Теперь же появилась информация о Realme 9 Pro. Каким он будет? Узнаем прямо сейчас.
Поехали!
Дата выхода
Точных данных нет, но инсайдеры ожидают, что смартфон представят до конца зимы 2022 года.
Цена
Около $350. У нас? До 30 000 рублей
Характеристики
- SoC: Snapdragon 695 5G
- Дисплей: 6,59-дюймовый OLED, Full HD+, 120 Гц
- Основная камера: 64+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 33 Dn
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- ОС: Android 12 + фирменная оболочка от Realme
- Другое: сканер отпечатков пальцев в экране, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB Type-C
- Цвета: черный, зеленый, синий
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