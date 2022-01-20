Realme 9 Pro Plus: дата выхода, цена в России, характеристики

Топовый Realme 9.

Realme 9, Realme 9i и Realme 9 Pro это еще не все. Будет и флагман серии под названием Realme 9 Pro Plus. Как он будет выглядеть? А вот так. Рендер от инсайдера под ником OnLeaks, верить можно.

Что еще известно?

Дата выхода

Ждем в феврале.

Цена

Около 30 000 рублей.

Характеристики

SoC: MediaTek Dimensity 920 5G

Дисплей: 6,43-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц

ОЗУ: 8 ГБ

Флеш-память: 256 ГБ

Тыльная камера: 50+8+2 Мп

Селфи-камера 16 Мп

Аккумулятор: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: да, мощность не названа

ОС: Android 12

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