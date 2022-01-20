Realme 9 Pro Plus: дата выхода, цена в России, характеристики
Топовый Realme 9.
Realme 9, Realme 9i и Realme 9 Pro это еще не все. Будет и флагман серии под названием Realme 9 Pro Plus. Как он будет выглядеть? А вот так. Рендер от инсайдера под ником OnLeaks, верить можно.
Что еще известно?
Дата выхода
Ждем в феврале.
Цена
Около 30 000 рублей.
Характеристики
- SoC: MediaTek Dimensity 920 5G
- Дисплей: 6,43-дюймовый AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц
- ОЗУ: 8 ГБ
- Флеш-память: 256 ГБ
- Тыльная камера: 50+8+2 Мп
- Селфи-камера 16 Мп
- Аккумулятор: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: да, мощность не названа
- ОС: Android 12
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