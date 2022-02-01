Realme 9 Pro+ получит встроенный датчик ЧСС

Он сможет измерять пульс.

Realme 9 Pro+, который представят вместе с младшей версией 9 Pro уже 16 февраля, получит функцию измерения ЧСС. Для смартфона это весьма необычно. Традиционно датчики ЧСС устанавливают в умные часы и фитнес-трекеры.

Как это будет работать? Сенсор разместят в дактилоскопическом сканере. Для запуска будет достаточно запустить специальное приложение, приложить палец и подождать.

История измерений будет сохранена (информативно и может помочь в случае проблем с сердцем) в самом ПО.

Сколько попросят за такой смартфон? От $230.

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