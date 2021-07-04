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Realme C21: характеристики, цена в России, плюсы и минусы

4 Июл, 2021

Realme C21: характеристики, цена в России, плюсы и минусы

Недорогой, но хороший.

Realme C21 — самый настоящий король дешевых смартфонов. Всего за 100 евро вы полчите замечательный девайс, который и приложения быстро запускает, и в игры современные играть позволяет. А еще у него большой дисплей, так что можно смотреть кино. Мы уже включили его в список лучших смартфонов по состоянию на июль 2021 года. Теперь же расскажем об этой модели подробнее.

Поехали.

Характеристики

  • SoC: Helio G35 от MediaTek
  • Дисплей: 6,3-дюймовый IPS с разрешением 1600 на 720 пикселей
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флэш-память: 32 или 64 ГБ
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 10 Вт
  • Основная камера: 13+2+2 Мп (главный датчик, макрокамера, черно-белый портретный модуль)
  • Селфи-камера: 5 Мп
  • ОС: Android 10
  • Остальное: дактилоскопический датчик сзади, модуль NFC

Цена

  • Realme C21 с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти — 8290 рублей
  • Realme C21 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 9580 рублей

Плюсы и минусы

Для начала начнем с плюсов: симпатичный дизайн, большой и яркий экран, высокий уровень автономности, NFC для бесконтактных платежей, можно вставить две SIM-карты, имеется разъем для microSD, 4 ГБ ОЗУ опять же, для таких недорогих смартфонов редкость.

Минусы: за такие деньги их попросту нет!

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