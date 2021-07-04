Realme C21: характеристики, цена в России, плюсы и минусы
Недорогой, но хороший.
Realme C21 — самый настоящий король дешевых смартфонов. Всего за 100 евро вы полчите замечательный девайс, который и приложения быстро запускает, и в игры современные играть позволяет. А еще у него большой дисплей, так что можно смотреть кино. Мы уже включили его в список лучших смартфонов по состоянию на июль 2021 года. Теперь же расскажем об этой модели подробнее.
Поехали.
Характеристики
- SoC: Helio G35 от MediaTek
- Дисплей: 6,3-дюймовый IPS с разрешением 1600 на 720 пикселей
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флэш-память: 32 или 64 ГБ
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 10 Вт
- Основная камера: 13+2+2 Мп (главный датчик, макрокамера, черно-белый портретный модуль)
- Селфи-камера: 5 Мп
- ОС: Android 10
- Остальное: дактилоскопический датчик сзади, модуль NFC
Цена
- Realme C21 с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти — 8290 рублей
- Realme C21 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 9580 рублей
Плюсы и минусы
Для начала начнем с плюсов: симпатичный дизайн, большой и яркий экран, высокий уровень автономности, NFC для бесконтактных платежей, можно вставить две SIM-карты, имеется разъем для microSD, 4 ГБ ОЗУ опять же, для таких недорогих смартфонов редкость.
Минусы: за такие деньги их попросту нет!
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.