Realme C25s уже в России — достойный смартфон за 15 тысяч рублей
Изучим.
Компания Realme привезла в Россию бюджетный смартфон Realme C25s. Это улучшенная версия C25. Стоит всего 14 990 рублей. За эти деньги отличный гаджет.
Чем хорош?
- Во-первых, тут гигантский аккумулятор на 6000 мА*ч. И быстрая 18-ваттная зарядка.
- Во-вторых, внутри находится Helio G85 от MediaTek. Он куда быстрее, чем Helio G70 у Realme C25.
- В-третьих, тут есть тройная камера (48+2+2 Мп). Селфи-камера на 8 Мп.
Что еще? Модуль NFC, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти. Экран 6,5-дюймовый с разрешением 1600 на 720 пикселей.
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