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Realme C35: дата выхода, цена, характеристики

6 Фев, 2022

Realme C35: дата выхода, цена, характеристики

Еще один бюджетник.

Уже 10 февраля Realme представит смартфон C35. Это недорогое устройство, которое наверняка привезут в Россию. Что о нем известно?

Почти все.

Дата выхода

10 февраля.

Цена

Около 200 долларов.

Характеристик

  • SoC: Unisoc Tiger T616
  • Дисплей: 6,6-дюймовый с разрешением HD+
  • Тыльная камера: 50+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ
  • ОС: Android 11

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