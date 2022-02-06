Realme C35: дата выхода, цена, характеристики
Еще один бюджетник.
Уже 10 февраля Realme представит смартфон C35. Это недорогое устройство, которое наверняка привезут в Россию. Что о нем известно?
Почти все.
Дата выхода
10 февраля.
Цена
Около 200 долларов.
Характеристик
- SoC: Unisoc Tiger T616
- Дисплей: 6,6-дюймовый с разрешением HD+
- Тыльная камера: 50+2+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- ОС: Android 11
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