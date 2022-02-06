Realme C35: дата выхода, цена, характеристики

Еще один бюджетник.

Уже 10 февраля Realme представит смартфон C35. Это недорогое устройство, которое наверняка привезут в Россию. Что о нем известно?

Почти все.

Дата выхода

10 февраля.

Цена

Около 200 долларов.

Характеристик

SoC: Unisoc Tiger T616

Дисплей: 6,6-дюймовый с разрешением HD+

Тыльная камера: 50+2+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

ОЗУ: 4 ГБ

Флеш-память: 64 или 128 ГБ

ОС: Android 11

Почитаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)