realme Flash — первый смартфон с магнитной зарядкой на Android

Интересно.

Айфоны первыми получили магнитную зарядку. Случилось это в поколении Айфон 12. Смартфоны на Android опоздали. Почти на год. Но теперь упущенное наверстано. Анонсирован realme Flash — первый смартфон с магнитной зарядкой на Андроиде. О MagDart мы ранее уже писали.

Какой он?

Начнем с параметров. Это флагманское устройство на базе чипсета Snapdragon 888 от Qualcomm. Объем ОЗУ равен 12 ГБ, накопителя — 256 ГБ.

Конструкция соединения с магнитами во время зарядки аналогичная той, что купертиновцы применили в iPhone 12. Но скорость куда выше! Магнитная зарядка тут 50-ваттная. У Apple, напомним, лишь 10 Вт. Прогресс!

Работать realme Flash будет на Android 11 с фирменным интерфейсом realmeUI 2.0.

Теперь ждем презентации. Как только она пройдет, расскажем о девайсе подробнее.

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