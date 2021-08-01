Новости

realme Flash — первый смартфон с магнитной зарядкой на Android

1 Авг, 2021

realme Flash — первый смартфон с магнитной зарядкой на Android

Интересно.

Айфоны первыми получили магнитную зарядку. Случилось это в поколении Айфон 12. Смартфоны на Android опоздали. Почти на год. Но теперь упущенное наверстано. Анонсирован realme Flash — первый смартфон с магнитной зарядкой на Андроиде. О MagDart мы ранее уже писали.

Какой он?

Начнем с параметров. Это флагманское устройство на базе чипсета Snapdragon 888 от Qualcomm. Объем ОЗУ равен 12 ГБ, накопителя — 256 ГБ.

Конструкция соединения с магнитами во время зарядки аналогичная той, что купертиновцы применили в iPhone 12. Но скорость куда выше! Магнитная зарядка тут 50-ваттная. У Apple, напомним, лишь 10 Вт. Прогресс!

Работать realme Flash будет на Android 11 с фирменным интерфейсом realmeUI 2.0.

Теперь ждем презентации. Как только она пройдет, расскажем о девайсе подробнее.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий