Realme GT 2: дата выхода, цена, характеристики

Рассказываем и показываем.

Компания Realme анонсировала субфлагман Realme GT 2. Устройство может похвастаться продвинутой начинкой и отличной тройной камерой. Ценник не сильно высокий, от 30 000 рублей. Подробнее о потенциальном суперхите ритейла ниже.

Начнем с характеристик.

Характеристики

SoC: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Full HD+, Gorilla Glass 5

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 888

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 65 Вт

Тыльная камера: 50+8+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОС: Android 12 + Realme UI 3.0

Дата выхода

В Китае уже. Ждем в России в ближайшем будущем.

Цена

Realme GT 2 с 8/128 ГБ — $425

Realme GT 2 с 8/256 ГБ — $456

Realme GT 2 с 12/256 ГБ — $503

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