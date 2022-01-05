Realme GT 2: дата выхода, цена, характеристики
Рассказываем и показываем.
Компания Realme анонсировала субфлагман Realme GT 2. Устройство может похвастаться продвинутой начинкой и отличной тройной камерой. Ценник не сильно высокий, от 30 000 рублей. Подробнее о потенциальном суперхите ритейла ниже.
Начнем с характеристик.
Характеристики
- SoC: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Full HD+, Gorilla Glass 5
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 888
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 65 Вт
- Тыльная камера: 50+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОС: Android 12 + Realme UI 3.0
Дата выхода
В Китае уже. Ждем в России в ближайшем будущем.
Цена
- Realme GT 2 с 8/128 ГБ — $425
- Realme GT 2 с 8/256 ГБ — $456
- Realme GT 2 с 12/256 ГБ — $503
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