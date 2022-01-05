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Realme GT 2: дата выхода, цена, характеристики

5 Янв, 2022

Realme GT 2: дата выхода, цена, характеристики

Рассказываем и показываем.

Компания Realme анонсировала субфлагман Realme GT 2. Устройство может похвастаться продвинутой начинкой и отличной тройной камерой. Ценник не сильно высокий, от 30 000 рублей. Подробнее о потенциальном суперхите ритейла ниже.

Начнем с характеристик.

Характеристики

  • SoC: 6,62 дюйма, AMOLED, 120 Гц, Full HD+, Gorilla Glass 5
  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 888
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Накопитель: 128 или 256 ГБ
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 65 Вт
  • Тыльная камера: 50+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • ОС: Android 12 + Realme UI 3.0

Дата выхода

В Китае уже. Ждем в России в ближайшем будущем.

Цена

  • Realme GT 2 с 8/128 ГБ — $425
  • Realme GT 2 с 8/256 ГБ — $456
  • Realme GT 2 с 12/256 ГБ — $503

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