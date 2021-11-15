Realme GT 2 Pro — суперфлагман с Snapdragon 898, камерой на 108 Мп и зарядкой на 125 Вт

Нечто!

Инсайдеры раскрывают параметры будущего суперфлагмана от Realme под названием Realme GT 2 Pro. Утверждается, что прототип девайса уже вовсю тестируют в лабораториях. Премьера должна состояться до конца 2021 года.

Каким он будет? Невероятным! Если, конечно, сетевые аналитики не ошибаются. Но мы им верим, учитывая, насколько удачным получился просто Realme GT.

Характеристики

Тут все только самое-самое из мира смартфонов под управлением Android.

SoC: мощнейший Snapdragon 898

Экран: 6,51 дюйм, sAMOLED, Full HD+, 120 Гц

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Камера сзади: 108+8+5 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

Батарея: 5000 мА*ч

Зарядка: сверхбыстрая 125-ваттная (от 0 до 100% за 15 минут)

ОС: Android 12 + realme UI 3.0

Что еще: NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Цена

От $630 до $785.

Дата выхода

Начало 2022 года. У нас?

Будем надеяться, что сильно задерживать не станут.

Полезное и интересное:

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