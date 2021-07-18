Realme GT Master Edition: дата выхода, цена, характеристики
Первый с 19 ГБ ОЗУ!
Realme GT Master Series это серия из двух смартфонов, Realme GT Master Edition и Realme GT Master Exploration Edition. Довольно интересные. Очень ждем их выхода у нас.
Ну а пока расскажем о них подробнее.
Дата выхода
Официальная презентация дуэта состоится 21 июля. Продажи стартуют вскоре. А что с РФ? Будем надеяться, что до осени привезут. Хочется верить.
Цена
По словам инсайдеров за версию Realme GT Master Edition с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти попросят 400 евро. Вариант с 12 ГБ ОЗУ будет стоить уже 450 евро. А Realme GT Master Exploration Edition? Тут примерно 500-600 евро.
У нас? От 40 000 рублей и выше.
Характеристики Realme GT Master Edition
- SoC: Snapdragon 778G
- Экран: 6,43-дюймовый sAMOLED, 120 Гц, Full HD+
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ (с расширением до 19 ГБ с помощью технологии, резервирующей ОЗУ их флэш-памяти)
- Накопитель: 256 ГБ
- Тыльная камера: 64 Мп (основная) 8 Мп (ширик) и 2 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
- Батарея: 4300 мА*ч
- Быстрая зарядка: 65 Вт
- ОС: Android 11 + Realme UI 2.0
- Что еще: дактилоскопический сканер, встроенный во фронтальную панель
Параметры Realme GT Master Exploration Edition
- SoC: Snapdragon 870
- Дисплей: 6,55-дюймовый sAMOLED, 120 Гц, Full HD+
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ (с расширением до 19 ГБ с помощью технологии, резервирующей ОЗУ их флэш-памяти)
- Накопитель: 256 ГБ
- Камера: 50+16+2 Мп
- Селфи-камера: 32 Мп
- Батарея: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 65 Вт
- ОС: Android 11 + Realme UI 2.0
- Что еще: сканер отпечатков пальцев в дисплее
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