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Realme GT Master Edition: дата выхода, цена, характеристики

18 Июл, 2021

Realme GT Master Edition: дата выхода, цена, характеристики

Первый с 19 ГБ ОЗУ!

Realme GT Master Series это серия из двух смартфонов, Realme GT Master Edition и Realme GT Master Exploration Edition. Довольно интересные. Очень ждем их выхода у нас.

Ну а пока расскажем о них подробнее.

Дата выхода

Официальная презентация дуэта состоится 21 июля. Продажи стартуют вскоре. А что с РФ? Будем надеяться, что до осени привезут. Хочется верить.

Цена

По словам инсайдеров за версию Realme GT Master Edition с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти попросят 400 евро. Вариант с 12 ГБ ОЗУ будет стоить уже 450 евро. А Realme GT Master Exploration Edition? Тут примерно 500-600 евро.

У нас? От 40 000 рублей и выше.

Характеристики Realme GT Master Edition

  • SoC: Snapdragon 778G
  • Экран: 6,43-дюймовый sAMOLED, 120 Гц, Full HD+
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ (с расширением до 19 ГБ с помощью технологии, резервирующей ОЗУ их флэш-памяти)
  • Накопитель: 256 ГБ
  • Тыльная камера: 64 Мп (основная) 8 Мп (ширик) и 2 Мп
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • Батарея: 4300 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 65 Вт
  • ОС: Android 11 + Realme UI 2.0
  • Что еще: дактилоскопический сканер, встроенный во фронтальную панель

Параметры Realme GT Master Exploration Edition

  • SoC: Snapdragon 870
  • Дисплей: 6,55-дюймовый sAMOLED, 120 Гц, Full HD+
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ (с расширением до 19 ГБ с помощью технологии, резервирующей ОЗУ их флэш-памяти)
  • Накопитель: 256 ГБ
  • Камера: 50+16+2 Мп
  • Селфи-камера: 32 Мп
  • Батарея: 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 65 Вт
  • ОС: Android 11 + Realme UI 2.0
  • Что еще: сканер отпечатков пальцев в дисплее

Что еще?

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