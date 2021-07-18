Realme GT Master Edition: дата выхода, цена, характеристики

Первый с 19 ГБ ОЗУ!

Realme GT Master Series это серия из двух смартфонов, Realme GT Master Edition и Realme GT Master Exploration Edition. Довольно интересные. Очень ждем их выхода у нас.

Ну а пока расскажем о них подробнее.

Дата выхода

Официальная презентация дуэта состоится 21 июля. Продажи стартуют вскоре. А что с РФ? Будем надеяться, что до осени привезут. Хочется верить.

Цена

По словам инсайдеров за версию Realme GT Master Edition с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти попросят 400 евро. Вариант с 12 ГБ ОЗУ будет стоить уже 450 евро. А Realme GT Master Exploration Edition? Тут примерно 500-600 евро.

У нас? От 40 000 рублей и выше.

Характеристики Realme GT Master Edition

SoC: Snapdragon 778G

Экран: 6,43-дюймовый sAMOLED, 120 Гц, Full HD+

ОЗУ: 8 или 12 ГБ (с расширением до 19 ГБ с помощью технологии, резервирующей ОЗУ их флэш-памяти)

Накопитель: 256 ГБ

Тыльная камера: 64 Мп (основная) 8 Мп (ширик) и 2 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

Батарея: 4300 мА*ч

Быстрая зарядка: 65 Вт

ОС: Android 11 + Realme UI 2.0

Что еще: дактилоскопический сканер, встроенный во фронтальную панель

Параметры Realme GT Master Exploration Edition

SoC: Snapdragon 870

Дисплей: 6,55-дюймовый sAMOLED, 120 Гц, Full HD+

ОЗУ: 8 или 12 ГБ (с расширением до 19 ГБ с помощью технологии, резервирующей ОЗУ их флэш-памяти)

Накопитель: 256 ГБ

Камера: 50+16+2 Мп

Селфи-камера: 32 Мп

Батарея: 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 65 Вт

ОС: Android 11 + Realme UI 2.0

Что еще: сканер отпечатков пальцев в дисплее

Что еще?

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