Realme GT Neo 2 — цена в России, характеристики, дата выхода
Очень ждем.
Realme GT — настоящий суперхит продаж в отечественных магазинах. Гаджет получился мощным, красивым, с классной камерой. Недавно в Китае был официально анонсирован Realme GT Neo 2. Девайс также уже продается в Индии. Ждем устройство в России. И рассказываем о нем нашим читателям.
Начнем с цены.
Цена в России
В России за Realme GT Neo 2 попросят порядка 40 000 рублей. Вряд ли больше.
Дата выхода
Уже! Когда привезут к нам? Надеемся, что в ноябре.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 870
- Дисплей: 6,62-дюймовый OLED, 120 Гц
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 65 Вт (от 0 до 100% за 35 минут)
- Камера: 64+8+2 Мп
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- ОС: Android 11 + realme UI последней версии
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