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Realme GT Neo 2 — цена в России, характеристики, дата выхода

1 Ноя, 2021

Realme GT Neo 2 — цена в России, характеристики, дата выхода

Очень ждем.

Realme GT — настоящий суперхит продаж в отечественных магазинах. Гаджет получился мощным, красивым, с классной камерой. Недавно в Китае был официально анонсирован Realme GT Neo 2. Девайс также уже продается в Индии.  Ждем устройство в России. И рассказываем о нем нашим читателям.

Начнем с цены.

Цена в России

В России за Realme GT Neo 2 попросят порядка 40 000 рублей. Вряд ли больше.

Дата выхода

Уже! Когда привезут к нам? Надеемся, что в ноябре.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 870
  • Дисплей: 6,62-дюймовый OLED, 120 Гц
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 65 Вт (от 0 до 100% за 35 минут)
  • Камера: 64+8+2 Мп
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • ОС: Android 11 + realme UI последней версии

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