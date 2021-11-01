Realme GT Neo 2 — цена в России, характеристики, дата выхода

Очень ждем.

Realme GT — настоящий суперхит продаж в отечественных магазинах. Гаджет получился мощным, красивым, с классной камерой. Недавно в Китае был официально анонсирован Realme GT Neo 2. Девайс также уже продается в Индии. Ждем устройство в России. И рассказываем о нем нашим читателям.

Начнем с цены.

Цена в России

В России за Realme GT Neo 2 попросят порядка 40 000 рублей. Вряд ли больше.

Дата выхода

Уже! Когда привезут к нам? Надеемся, что в ноябре.

Характеристики

SoC: Snapdragon 870

Дисплей: 6,62-дюймовый OLED, 120 Гц

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 65 Вт (от 0 до 100% за 35 минут)

Камера: 64+8+2 Мп

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

ОС: Android 11 + realme UI последней версии

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