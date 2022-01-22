Realme GT Neo 3: дата выхода, цена, характеристики
Ждем!
Инсайдер раскрыл характеристики Realme GT Neo 3. Смартфон уже находится в разработке и будет представлен в первой половине текущего года. Хотя бы в Китае.
Какой он?
Цена
До 45 000 рублей в России.
Сроки появления
В Россию привезут не раньше лета.
Характеристики
- Аппаратная основа: Dimensity 8000
- Дисплей: 120-герцовый 6,62-дюймовый, AMOLED (Samsung E4)
- Основная камера: тройная, 50+50+2 Мп
- Фронтальная камера: ?
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 65 Вт
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- ОС: Android 12
Полезно знать:
- Realme GT Neo 2 — цена в России, характеристики, где купить
- Realme GT 2 Pro — цена, дата выхода, характеристики
- Realme GT Neo: цена в России, характеристики, дата выхода
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.