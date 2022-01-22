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Realme GT Neo 3: дата выхода, цена, характеристики

22 Янв, 2022

Realme GT Neo 3: дата выхода, цена, характеристики

Ждем!

Инсайдер раскрыл характеристики Realme GT Neo 3. Смартфон уже находится в разработке и будет представлен в первой половине текущего года. Хотя бы в Китае.

Какой он?

Цена

До 45 000 рублей в России.

Сроки появления

В Россию привезут не раньше лета.

Характеристики

  • Аппаратная основа: Dimensity 8000
  • Дисплей: 120-герцовый 6,62-дюймовый, AMOLED (Samsung E4)
  • Основная камера: тройная, 50+50+2 Мп
  • Фронтальная камера: ?
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 65 Вт
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • ОС: Android 12

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