Realme GT Neo 3: дата выхода, цена, характеристики

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Инсайдер раскрыл характеристики Realme GT Neo 3. Смартфон уже находится в разработке и будет представлен в первой половине текущего года. Хотя бы в Китае.

Какой он?

Цена

До 45 000 рублей в России.

Сроки появления

В Россию привезут не раньше лета.

Характеристики

Аппаратная основа: Dimensity 8000

Дисплей: 120-герцовый 6,62-дюймовый, AMOLED (Samsung E4)

Основная камера: тройная, 50+50+2 Мп

Фронтальная камера: ?

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 65 Вт

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

ОС: Android 12

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