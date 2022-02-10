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Realme GT Neo 3 Gaming Edition: цена, характеристики, дата выхода

10 Фев, 2022

Realme GT Neo 3 Gaming Edition: цена, характеристики, дата выхода

Что знаем о нем?

В сети уже появились рендеры смартфона Realme GT Neo 3 Gaming Edition. Кроме того, девайс засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, где набрал 3355 баллов в многоядерном тесте и 1127 баллов — в одноядерном.

Что известно об этом геймерском смартфоне?

Характеристики

  • SoC: Dimensity 9000
  • Экран: неизвестна диагональ, но очевидно, что разрешение будет Full HD+, а частота обновления 120 или 144 Гц
  • Тыльная камера: ?
  • Селфи-камера: ?
  • ОЗУ: до 12 ГБ
  • Флеш-память: 128 или 256 ГБ
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 125 Вт
  • ОС: Android 12

Дата выхода

Весна или лето 2022 года.

Цена

Около 40-45 тысяч рублей.

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