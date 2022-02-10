Realme GT Neo 3 Gaming Edition: цена, характеристики, дата выхода
Что знаем о нем?
В сети уже появились рендеры смартфона Realme GT Neo 3 Gaming Edition. Кроме того, девайс засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, где набрал 3355 баллов в многоядерном тесте и 1127 баллов — в одноядерном.
Что известно об этом геймерском смартфоне?
Характеристики
- SoC: Dimensity 9000
- Экран: неизвестна диагональ, но очевидно, что разрешение будет Full HD+, а частота обновления 120 или 144 Гц
- Тыльная камера: ?
- Селфи-камера: ?
- ОЗУ: до 12 ГБ
- Флеш-память: 128 или 256 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 125 Вт
- ОС: Android 12
Дата выхода
Весна или лето 2022 года.
Цена
Около 40-45 тысяч рублей.
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