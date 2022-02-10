Realme GT Neo 3 Gaming Edition: цена, характеристики, дата выхода

Что знаем о нем?

В сети уже появились рендеры смартфона Realme GT Neo 3 Gaming Edition. Кроме того, девайс засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, где набрал 3355 баллов в многоядерном тесте и 1127 баллов — в одноядерном.

Что известно об этом геймерском смартфоне?

Характеристики

SoC: Dimensity 9000

Экран: неизвестна диагональ, но очевидно, что разрешение будет Full HD+, а частота обновления 120 или 144 Гц

Тыльная камера: ?

Селфи-камера: ?

ОЗУ: до 12 ГБ

Флеш-память: 128 или 256 ГБ

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 125 Вт

ОС: Android 12

Дата выхода

Весна или лето 2022 года.

Цена

Около 40-45 тысяч рублей.

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