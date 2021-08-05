realme GT в России стоит 54 990 рублей — в подарок дарят телевизор

Щедрость без границ.

Компания realme назвала стоимость смартфона realme GT на территории России. Оценили его в 54 990 рублей. Но, главное, что при его покупке положен целый телевизор. Речь идет о 39-дюймовой модели DEXP H39E7000C. Отдельно такая стоит порядка 13-15 тысяч. Такое предложение действует в сети DNS с 6 августа по 13 сентября. Больше месяца!

В РФ продается версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ.

realme GT это флагманская модель на базе Snapdragon 888 (быстрее только Snapdragon 888+), с ОЗУ типа LPDDR5 и флеш-памятью формата UFS 3.1. У гаджета 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Основная камера тут на три датчика, главный на на 64 Мп, ширик на 8 Мп и макро на 2 Мп. Селфи-камера 16-мегапиксельная.

Батарея имеет емкость 4500 мА*ч. Есть скоростная зарядка на 65 Вт (от 0 дол 100% заряжается за 35 минут).

Нам, кстати, очень нравится дизайн смартфона. Особенно в желтой расцветке. Будто компактный Бамблби из Трансформеров.

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