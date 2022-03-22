Realme Narzo 50A Prime: цена, дата выхода, характеристики
Бюджетник от Realme.
Не Realme GT Neo 3 единым! Сегодня, 22 марта, компания Realme также анонсировала бюджетный смартфон Realme Narzo 50A Prime.
Какой он, чем интересен? Расскажем.
Цена
От $125!
Дата выхода
В Китае уже. У нас? Ждем.
Характеристики
- SoC: Unisoc T612
- Экран: 6,6 дюйма, IPS, Full HD+, 600 нит
- Тыльная камера: 50+2+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
- ОЗУ: 4 ГБ
- Флеш-память: 64 или 128 ГБ
- Батарея: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 18 Вт
- ОС: Android 11
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