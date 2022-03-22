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Realme Narzo 50A Prime: цена, дата выхода, характеристики

22 Мар, 2022

Realme Narzo 50A Prime: цена, дата выхода, характеристики

Бюджетник от Realme.

Не Realme GT Neo 3 единым! Сегодня, 22 марта, компания Realme также анонсировала бюджетный смартфон Realme Narzo 50A Prime.

Какой он, чем интересен? Расскажем.

Цена

От $125!

Дата выхода

В Китае уже. У нас? Ждем.

Характеристики

  • SoC: Unisoc T612
  • Экран: 6,6 дюйма, IPS, Full HD+, 600 нит
  • Тыльная камера: 50+2+2 Мп
  • Селфи-камера: 8 Мп
  • ОЗУ: 4 ГБ
  • Флеш-память: 64 или 128 ГБ
  • Батарея: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 18 Вт
  • ОС: Android 11

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