Realme Narzo 50A Prime: цена, дата выхода, характеристики

Бюджетник от Realme.

Не Realme GT Neo 3 единым! Сегодня, 22 марта, компания Realme также анонсировала бюджетный смартфон Realme Narzo 50A Prime.

Какой он, чем интересен? Расскажем.

Цена

От $125!

Дата выхода

В Китае уже. У нас? Ждем.

Характеристики

SoC: Unisoc T612

Экран: 6,6 дюйма, IPS, Full HD+, 600 нит

Тыльная камера: 50+2+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

ОЗУ: 4 ГБ

Флеш-память: 64 или 128 ГБ

Батарея: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 18 Вт

ОС: Android 11

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