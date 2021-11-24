Realme Q3s — самый дешевый смартфон на мощном Snapdragon 778G

Пока в Китае.

В Китае Realme Q3s теперь является самым дешевым гаджетом на базе мощной однокристальной системы Snapdragon 778G. За девайс просят всего 1400 юаней (или $220).

Что еще интересного у данной модели?

6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц (!);

Аккумулятор емкостью 5000 мА*ч;

Камера с главным сенсором на 48 Мп и двумя датчиками по 2 Мп;

6/8 ГБ ОЗУ или 128/256 ГБ флеш-памяти;

Быстрая 30-ваттная зарядка.

Какие у него конкуренты? OPPO K9s, iQOO Z5, vivo T1, Xiaomi CIVI и многие-многие другие.

В РФ официально не продается. Увы.

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