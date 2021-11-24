Realme Q3s — самый дешевый смартфон на мощном Snapdragon 778G
Пока в Китае.
В Китае Realme Q3s теперь является самым дешевым гаджетом на базе мощной однокристальной системы Snapdragon 778G. За девайс просят всего 1400 юаней (или $220).
Что еще интересного у данной модели?
- 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц (!);
- Аккумулятор емкостью 5000 мА*ч;
- Камера с главным сенсором на 48 Мп и двумя датчиками по 2 Мп;
- 6/8 ГБ ОЗУ или 128/256 ГБ флеш-памяти;
- Быстрая 30-ваттная зарядка.
Какие у него конкуренты? OPPO K9s, iQOO Z5, vivo T1, Xiaomi CIVI и многие-многие другие.
В РФ официально не продается. Увы.
Почитаем о других Realme:
- Realme GT 2 Pro — суперфлагман с Snapdragon 898, камерой на 108 Мп и зарядкой на 125 Вт
- Realme GT Neo 2 — цена в России, характеристики, где купить
- realme 8i — цена, дата выхода, характеристики
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.