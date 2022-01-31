Новости

Realme V25: дата выхода, цена, характеристики

31 Янв, 2022

Realme V25: дата выхода, цена, характеристики

Уже прошел сертификацию TENAA.

Смартфон Realme V25 был замечен в базе данных китайского регулятора TENAA. А это значит, что в продажу он поступит в ближайшие месяцы.

Какой он?

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 695 5G
  • Экран: 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.
  • ОЗУ: 6 или 8 ГБ (плюс 5 ГБ за счет флеш-памяти)
  • Накопитель: 128 или 256 ГБ
  • Аккумулятор: 4880 мА*ч
  • Быстрая зарядка: не раскрывается
  • Тыльная камера: 64+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • ОС: Android 12 + Realme UI 2.0
  • Что еще: Bluetooth 5.2, сканер отпечатков пальцев сбоку
  • Габариты: 16,43 на 7,56 на 0,85 см
  • Вес: 195 г

Цена

Пока не названа, но, судя по характеристикам, это среднебюджетник, за который будут просить порядка 30 000 рублей.

Дата выхода

Февраль или март.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий