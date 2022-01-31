Realme V25: дата выхода, цена, характеристики

Уже прошел сертификацию TENAA.

Смартфон Realme V25 был замечен в базе данных китайского регулятора TENAA. А это значит, что в продажу он поступит в ближайшие месяцы.

Какой он?

Характеристики

SoC: Snapdragon 695 5G

Экран: 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

ОЗУ: 6 или 8 ГБ (плюс 5 ГБ за счет флеш-памяти)

Накопитель: 128 или 256 ГБ

Аккумулятор: 4880 мА*ч

Быстрая зарядка: не раскрывается

Тыльная камера: 64+8+2 Мп

Селфи-камера: 16 Мп

ОС: Android 12 + Realme UI 2.0

Что еще: Bluetooth 5.2, сканер отпечатков пальцев сбоку

Габариты: 16,43 на 7,56 на 0,85 см

Вес: 195 г

Цена

Пока не названа, но, судя по характеристикам, это среднебюджетник, за который будут просить порядка 30 000 рублей.

Дата выхода

Февраль или март.

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