Realme V25: дата выхода, цена, характеристики
Уже прошел сертификацию TENAA.
Смартфон Realme V25 был замечен в базе данных китайского регулятора TENAA. А это значит, что в продажу он поступит в ближайшие месяцы.
Какой он?
Характеристики
- SoC: Snapdragon 695 5G
- Экран: 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.
- ОЗУ: 6 или 8 ГБ (плюс 5 ГБ за счет флеш-памяти)
- Накопитель: 128 или 256 ГБ
- Аккумулятор: 4880 мА*ч
- Быстрая зарядка: не раскрывается
- Тыльная камера: 64+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- ОС: Android 12 + Realme UI 2.0
- Что еще: Bluetooth 5.2, сканер отпечатков пальцев сбоку
- Габариты: 16,43 на 7,56 на 0,85 см
- Вес: 195 г
Цена
Пока не названа, но, судя по характеристикам, это среднебюджетник, за который будут просить порядка 30 000 рублей.
Дата выхода
Февраль или март.
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