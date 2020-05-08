Реально компактный. iPhone 12 сравнили с iPhone SE по габаритам

Удивительно, но нас ждет компактный айфон.

Новый 5,4-дюймовый iPhone 12 с переработанным дизайном окажется по-настоящему компактным смартфоном. Как сообщило издание Forbes, габариты iPhone 12 составят 131×64 мм, что сделает модель самой компактной для смартфонов Apple после 4-дюймового iPhone SE.

Для сравнения, габариты 4,7-дюймового iPhone SE 2-го поколения — 138×67 мм. Таким образом, новый iPhone 12 будет иметь уменьшенные размеры по сравнению со всеми предыдущими 4,7-дюймовыми смартфонами Apple, включая iPhone 7 и iPhone 8.

При этом, модель будет оснащена 5,4-дюймовым AMOLED-экраном. Смартфон получит увеличенный экран при уменьшенных габаритах за счет более узких рамок дисплея. Напомним, что как стало известно ранее, Apple сократит рамки экрана в смартфонах из линейки iPhone 12 сразу на 40% по сравнению с предшествующими моделями.

Новый 5,4-дюймовый iPhone 12 будет продаваться по цене от $649, что на $50 меньше по сравнению со стартовой ценой iPhone 11. Apple снизит стоимость входной флагманской модели iPhone на $50 второй год подряд.

Источник: Forbes.

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