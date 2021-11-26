Реальные фото HONOR 60 — брат-близнец HONOR 50
Смотрим.
В китайских соц. медиа появились первые живые фотографии смартфона HONOR 60. Гаджет демонстрируется в разных расцветках.
Официальная премьера устройства назначена на 1 декабря. Разумеется, на родине. В РФ совсем недавно вышел HONOR 50. Так что HONOR 60 будем ждать еще долго.
Что известно о смартфоне?
- Дизайн не изменится. Отличить HONOR 60 от HONOR 50 еще сложнее, чем одно поколение айфона от другого.
- Появится новая расцветка звездного неба.
- Корпус и экран изогнут со всех сторон.
- Работать устройство будет под управлением Snapdragon 778G.
- Селфи-камера будет продвинутой, на 50 Мп.
- Обещают зарядку мощностью не менее 65 Вт.
- Основная камера сохранит главный сенсор на 108 Мп.
Полезное и интересное:
- Как будет выглядеть HONOR 60 — смотрим на первый постер
- «Премьер сервис» и «Ремонт на ваших глазах» от HONOR для владельцев HONOR 50 и не только
- Где купить HONOR 50 Pro, если вы в России
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.