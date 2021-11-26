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Реальные фото HONOR 60 — брат-близнец HONOR 50

26 Ноя, 2021

Реальные фото HONOR 60 — брат-близнец HONOR 50

Смотрим.

В китайских соц. медиа появились первые живые фотографии смартфона HONOR 60. Гаджет демонстрируется в разных расцветках.

Официальная премьера устройства назначена на 1 декабря. Разумеется, на родине. В РФ совсем недавно вышел HONOR 50. Так что HONOR 60 будем ждать еще долго.

Что известно о смартфоне?

  • Дизайн не изменится. Отличить HONOR 60 от HONOR 50 еще сложнее, чем одно поколение айфона от другого.
  • Появится новая расцветка звездного неба.
  • Корпус и экран изогнут со всех сторон.
  • Работать устройство будет под управлением Snapdragon 778G.
  • Селфи-камера будет продвинутой, на 50 Мп.
  • Обещают зарядку мощностью не менее 65 Вт.
  • Основная камера сохранит главный сенсор на 108 Мп.

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