Реальные характеристики Oppo Find X3 Pro просочились в сеть

Флагман рассекретили до анонса.

Хорошая новость для поклонников Oppo. Есть такие? Как известно, в марте выйдет очередной флагман компании.

Речь о смартфоне Find X3 Pro. Утолить любопытство о гаджете можно прямо сейчас. Ждать весны не придется. В сеть утекли ключевые характеристики устройства.

Find X3 Pro засветился в одной из облачных тестовых платформ. Если верить базе данных бенчмарка, новинка оснащена процессором Snapdragon 888. Это быстрейший чип в арсенале Qualcomm.

Также раскрыт объем памяти. Телефон имеет 12 ГБ ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 256 ГБ. В роли операционной системы выступает Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.

Отдельных похвал заслуживает 6,7-дюймовый OLED-экран. Дисплей радует разрешением 3216 x 1440 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц.

Тыльных камер четыре. Заявлена поддержка 25-кратного макро-зума. Более ранние утечки свидетельствуют о паре 50-мегапиксельных сенсоров Sony IMX766.

Насколько сведения достоверны – узнаем через несколько недель.

Источник: gizmochina.com

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