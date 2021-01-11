Red Magic 6: дата выхода, характеристики, цена

Топовый геймерский смартфон.

Nubia Red Magic 6 придет на смену Red Magic 5 уже в этом году. Это главный конкурент Black Shark 4. Как и предшественник, это топовый геймерский смартфон с выдающимися характеристиками. Некоторые из них уже известны от официального источника, самого производителя. Другие же раскрыли авторитетные инсайдеры.

Разбираемся.

Дата выхода

Официальной даты релиза на текущий момент нет. Но, мы предполагаем, что это случится в конце января или в феврале 2021 года. До РФ он доберется к середине или концу весны.

Характеристики

SoC: Флагманская Snapdragon 888 (официально)

Аккумулятор: на 4500 мА*ч (официально)

Быстрая зарядка: 120 Вт (официально), зарядка займет не более 15-20 минут (!!!)

Дактилоскопический датчик (официально)

5G-модем (официально)

3,5-мм разъем для наушников (официально)

Объем ОЗУ: не менее 12 ГБ (возможно, что и 16 ГБ)

Накопитель: на 256, 512 ГБ и, если повезет, на 1 ТБ

Экран: AMOLED с частотой обновления 144 Гц

Камеры: Также информация отсутствует

Цена

Стартовый ценник в РФ видится нам на уровне 65-70 тысяч рублей за базовую версию. Топовый вариант с максимальным объемом ОЗУ и флэш-памяти может стоить 80-85 тысяч рублей.

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