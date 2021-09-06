Red Magic 6S Pro — лучший смартфон для геймера в мире

Мощный и дорогой.

Сегодня компания Nubia представила смартфон Red Magic 6S Pro. Если вы любите мобильные игры (ту же Genshin Impact), то это идеальная модель для вас. Начинка тут, что надо. Мощнее сейчас на рынке попросту нет.

Расскажем тезисно, чем интересен и хорош этот смартфон.

Мощнейшая начинка : базируется девайс на топовом чипе Snapdragon 888 Plus. Мощнее для Android-фонов нет. Объем ОЗУ достигает 18 ГБ (!). Не опечатка.

: базируется девайс на топовом чипе Snapdragon 888 Plus. Мощнее для Android-фонов нет. Объем ОЗУ достигает 18 ГБ (!). Не опечатка. Крутой дисплей : 6,8 дюймов, AMOLED, 165 Гц! А еще частота дискретизации дисплея 720 Гц (рекорд).

: 6,8 дюймов, AMOLED, 165 Гц! А еще частота дискретизации дисплея 720 Гц (рекорд). Геймерский кнопки по бокам : очень удобно для гейминга.

: очень удобно для гейминга. Продвинутая система охлаждения : для геймерского смартфона важнейший элемент. Тут используется авиационный черный алюминий, а внутри стоит гигантский вентилятор (почти, как в ноутбуках). Греться не будет. Вообще!

: для геймерского смартфона важнейший элемент. Тут используется авиационный черный алюминий, а внутри стоит гигантский вентилятор (почти, как в ноутбуках). Греться не будет. Вообще! Зарядка за 17 минут : 120-ваттная зарядка способна зарядить батарею на 4500 мА*ч быстрее, чем за 20 минут.

: 120-ваттная зарядка способна зарядить батарею на 4500 мА*ч быстрее, чем за 20 минут. Настроенная ОС : поверх Android 11 установлена RedMagic OS 4.5. Она настроена именно под гейминг.

А вот камера обычная (это не камерофон), но достойная, с датчиками на 64+8+2 Мп. Селфи-камера на 8 Мп.

Цены Red Magic 6S Pro

Простая версия в черной или белой расцветке с 8 ГБ + 128 ГБ — $622.

Простая версия в черной или белой расцветке с 12 ГБ + 128 ГБ — $681.

Простая версия в черной или белой расцветке с 12 ГБ + 256 ГБ — $743.

Прозрачная версия с 12 ГБ + 128 ГБ — $681.

Прозрачная версия с 12 ГБ + 256 ГБ — $743.

Прозрачная версия с 16 ГБ + 256 ГБ — $840.

Прозрачная версия с 18 ГБ + 512 ГБ — $1000.

Эксклюзивный вариант, посвященный серии шутеров Battlefield с 18 ГБ + 512 ГБ — $1100.

Дорого, да?

Но, наверное, того стоит.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)