Red Magic 7: дата выхода, цена, характеристики
Флагман для геймеров.
Red Magic 7 Pro очень крутой. Но Red Magic 7 дешевле. Хуже ли? Незначительно. Ниже расскажем об этой модели для мобильных геймеров.
Поехали.
Дата выхода
Презентация проведена. Предзаказы в Поднебесной начались. Купить смартфон можно будет в магазинах 21 февраля. Хотите? Мониторьте Алиэкспресс.
Цена
- Red Magic 7 на 8/128 ГБ – $614
- Red Magic 7 на 12/128 ГБ – $694
- Red Magic 7 на 12/256 ГБ – $759
- Red Magic 7 на 12/256 ГБ c прозрачным корпусом – $779
- Red Magic 7 на 12/512 ГБ c прозрачным корпусом – $869
Характеристики
- Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1
- Экран: 6,8 дюйма, Full HD+, 165 Гц
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128, 256 или 512 ГБ
- Аккумулятор: 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 120 Вт
- Тыльная камера: 64+8+2 Мп
- Селфи-камера: 16 Мп
- Мощная система охлаждения с вентилятором
- ОС: Android 12
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