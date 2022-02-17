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Red Magic 7: дата выхода, цена, характеристики

17 Фев, 2022

Red Magic 7: дата выхода, цена, характеристики

Флагман для геймеров.

Red Magic 7 Pro очень крутой. Но Red Magic 7 дешевле. Хуже ли? Незначительно. Ниже расскажем об этой модели для мобильных геймеров.

Поехали.

Дата выхода

Презентация проведена. Предзаказы в Поднебесной начались. Купить смартфон можно будет в магазинах 21 февраля. Хотите? Мониторьте Алиэкспресс.

Цена

  • Red Magic 7 на 8/128 ГБ – $614
  • Red Magic 7 на 12/128 ГБ – $694
  • Red Magic 7 на 12/256 ГБ – $759
  • Red Magic 7 на 12/256 ГБ c прозрачным корпусом – $779
  • Red Magic 7 на 12/512 ГБ c прозрачным корпусом – $869

Характеристики

  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 1
  • Экран: 6,8 дюйма, Full HD+, 165 Гц
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128, 256 или 512 ГБ
  • Аккумулятор: 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 120 Вт
  • Тыльная камера: 64+8+2 Мп
  • Селфи-камера: 16 Мп
  • Мощная система охлаждения с вентилятором
  • ОС: Android 12

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