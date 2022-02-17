Red Magic 7 Pro представлен официально — 5000 мА*ч, 135 Вт, 165 Гц, 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти
Ультимативный смартфон для игр.
Red Magic 7 Pro получит невероятную начинку, можно сказать убер-флагманскую. А еще у него сверхскоростная зарядка и вычурный дизайн.
Что впечатлило нас особенно сильно? Тезисно:
- Подэкранная селфи-камера на 16 Мп.
- Огромный 165-герцовый OLED-дисплей на 6,8 дюйма с разрешением Full HD+.
- Дактилоскопический сканер 7-го поколения со встроенным датчиком ЧСС.
- 18 ГБ ОЗУ (!!!). Расширяемой до 24 ГБ за счет использования флеш-памяти.
- 1 ТБ флеш-памяти.
- 9-слойная система охлаждения с элементами общей площадью 41 279 квадратных миллиметров.
- Вентилятор на 20 тысяч об/мин.
- Дополнительный чип Red Core 1, обеспечивающий невероятный звук, изумительную картинку, а также контролирующий вибрацию и отклик сенсорного слоя.
- Сбоку есть курки для игр, а также мощная система вибрации и два производительных динамика.
- Аккумулятор на 5000 мА*ч с быстрой 135-ваттной зарядкой. От 0 до 100% батарея заряжается за 15 минут.
- В комплекте зарядник на 165 Вт (!!!). Подойдет для зарядки ноутбуков.
А вот тыльная камера тут простая: 64+8+2 Мп. Также стоит отметить, что смартфон очень тяжелый, 235 г. И, конечно, толстый, 9,9 мм.
Цена Red Magic 7 Pro
- Red Magic 7 Pro на 12/128 ГБ – $759
- Red Magic 7 Pro на 12/256 ГБ – $819
- Red Magic 7 Pro на 16/256 ГБ – $882
- Red Magic 7 Pro на 12/256 ГБ c прозрачным корпусом – $834
- Red Magic 7 Pro на 16/256 ГБ c прозрачным корпусом – $899
- Red Magic 7 Pro на 18/512 ГБ c прозрачным корпусом – $1024
- Red Magic 7 Pro на 18/1 ТБ c прозрачным корпусом – $1184
В Китае предзаказы принимаются с 21 февраля. Открытые продажи начнутся 28 числа.
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