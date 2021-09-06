Red Magic Watch Vitality Edition — великолепные смарт-часы за $77
Супер!
Нужны отличные смарт-часы, но платить за них десятки тысяч рублей не готовы? Тогда Red Magic Watch Vitality Edition как раз то, что нужно. Новинка, дебютировавшая сегодня, оценивается в $77.
Vitality Edition это более дешевый вариант Red Magic Watch. А еще — боле компактный.
Приобрести можно либо черную, либо серебристую модель. Корпус металлический, силиконовый ремешок в комплекте. Смарт-часы оснащены 1,19-дюймовым AMOLED-дисплеем. Весит девайс 23 г. Есть функция Always-On Display.
Когда в России? Не сообщается. Но очень ждем.
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