Редизайн iPhone 12 подтвержден макетами

Сомнений не остается.

Инсайдер @Jin_Store опубликовал в Twitter фотографии макетов и CAD-чертежи новых смартфонов из линейки iPhone 12. Обнародованные изображения подтвердили планы Apple по полному редизайну iPhone в стиле iPad Pro последних поколений.

Согласно опубликованным фотографиям, новые iPhone будут иметь обновленную форму корпуса с прямоугольными гранями. Корпуса смартфонов будут выполнены в стиле iPad Pro 2018 и iPad Pro 2020, о чем ранее неоднократно сообщали ведущие инсайдеры.

Источник не уточнил, являются ли представленные макеты iPhone 12 финальными. Известно, что Apple находится на завершающей стадии разработки iPhone 12. Компания планирует запустить производство некоторых новых смартфонов уже в июле.

Запуск новых iPhone в этом году может быть отложен до октября или ноября. Согласно последним утечкам, Apple рассчитывает перенести презентацию из-за трудностей с разработкой и производством на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире.

Источник: Twitter.

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