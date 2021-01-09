Редкие фото прототипа iPhone 5
Реальный прототип.
В твиттере появились изображения прототипа iPhone 5. Их реальность подтвердил известный типстер и редактор портала XDA Developers Макс Вайнбах.
Это заблокированный тестовый Айфон 5 с ранней версией iOS 6 и загрузчиком iBoot.
От коммерческой модели этот Айфон отличается маркировкой спереди, а также сбоку.
Кроме того, сзади, где должен находиться серийный номер, мы видим цифры XXXX.
Prototype iPhone 5
This is 5 is similar to production but has many noticeable differences, etched screen, side Asset tag, and XXXX for regulatory and model info
Additionally, it’s running a early 6.0 beta, unfortunately it’s locked and has a production iboot pic.twitter.com/z5Oi1yqNOf
— Dongle (@DongleBookPro) January 9, 2021
iPhone 5, вышедший в 2012 году, стал одним из самых популярных Айфонов в истории, а еще это одна из самых любимых моделей среди пользователей. Девайс ценят за стильный дизайн и эргономичность. К слову, iPhone SE первого поколения (между прочим, по-прежнему актуальный) выполнен в форм-факторе пятерки.
Источник: Twitter
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