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Редкие фото прототипа iPhone 5

9 Янв, 2021

Редкие фото прототипа iPhone 5

Реальный прототип.

В твиттере появились изображения прототипа iPhone 5. Их реальность подтвердил известный типстер и редактор портала XDA Developers Макс Вайнбах.

Это заблокированный тестовый Айфон 5 с ранней версией iOS 6 и загрузчиком iBoot.

От коммерческой модели этот Айфон отличается маркировкой спереди, а также сбоку.

Кроме того, сзади, где должен находиться серийный номер, мы видим цифры XXXX.

iPhone 5, вышедший в 2012 году, стал одним из самых популярных Айфонов в истории, а еще это одна из самых любимых моделей среди пользователей. Девайс ценят за стильный дизайн и эргономичность. К слову, iPhone SE первого поколения (между прочим, по-прежнему актуальный) выполнен в форм-факторе пятерки.

Источник: Twitter

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