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Редкие фотографии — первый iPhone в 2007 году на производственной линии

27 Дек, 2020

Редкие фотографии — первый iPhone в 2007 году на производственной линии

История.

Боб Барроу (Bob Burrough), бывший сотрудник Apple, который работал над айфонами, планшетами iPad и смарт-часами Apple Watch, опубликовал в своем твиттере уникальные фотографии. На них изображена производственная линия самого первого iPhone. Этим кадрам больше 13 лет!

К слову, господин Барроу называет себя еще и создателем вибромотора Taptic Engine.

На фото мы видим процесс сборки и тестирования первых айфоном.

Вероятно, что сделаны снимки на фабрике Foxconn.

Напомним, что оригинальный Айфон представил сам Стив Джобс (Steve Jobs) в январе 2007 года.

В продажу устройство поступило летом.

Источник: Twitter

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