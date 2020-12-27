Редкие фотографии — первый iPhone в 2007 году на производственной линии
История.
Боб Барроу (Bob Burrough), бывший сотрудник Apple, который работал над айфонами, планшетами iPad и смарт-часами Apple Watch, опубликовал в своем твиттере уникальные фотографии. На них изображена производственная линия самого первого iPhone. Этим кадрам больше 13 лет!
К слову, господин Барроу называет себя еще и создателем вибромотора Taptic Engine.
Photos from the iPhone factory, spring 2007. pic.twitter.com/MTsPaHoD66
— Bob Burrough (@bob_burrough) December 24, 2020
На фото мы видим процесс сборки и тестирования первых айфоном.
Вероятно, что сделаны снимки на фабрике Foxconn.
Напомним, что оригинальный Айфон представил сам Стив Джобс (Steve Jobs) в январе 2007 года.
В продажу устройство поступило летом.
Источник: Twitter
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