Redmi 10 (2022) — что нового?
И есть ли оно, это самое новое?
Популярные новостные техноресурсы вчера все, как один, выпустили заметки, посвященные выпуску обновленной версии Redmi 10. К сожалению, как в отечественной, так и в зарубежной прессе, о нововведениях ни слова. Просто перечисляются характеристики. И они точь-в-точь копируют Redmi 10 прошлого года. В чем же смысл модели Redmi 10 (2022)?
Тоже не знаем. Но разница все же есть. Расположение лотка для SIM-карт поменяли. Зачем и почему? Не уточняется.
В остальном же это все тот же великолепный бюджетник, о котором вы ранее читали.
- Аппаратная основа: Helio G88 от MediaTek
- Дисплей: 90-герцовый 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей
- Батарея: 5000 мА*ч + 18 Вт
- Тыльная камера: 50+8+2+2 Мп
- Селфи-камера: 8 Мп
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