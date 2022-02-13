Redmi 10 (2022) — что нового?

И есть ли оно, это самое новое?

Популярные новостные техноресурсы вчера все, как один, выпустили заметки, посвященные выпуску обновленной версии Redmi 10. К сожалению, как в отечественной, так и в зарубежной прессе, о нововведениях ни слова. Просто перечисляются характеристики. И они точь-в-точь копируют Redmi 10 прошлого года. В чем же смысл модели Redmi 10 (2022)?

Тоже не знаем. Но разница все же есть. Расположение лотка для SIM-карт поменяли. Зачем и почему? Не уточняется.

В остальном же это все тот же великолепный бюджетник, о котором вы ранее читали.

Аппаратная основа: Helio G88 от MediaTek

Дисплей: 90-герцовый 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 2400 на 1080 пикселей

Батарея: 5000 мА*ч + 18 Вт

Тыльная камера: 50+8+2+2 Мп

Селфи-камера: 8 Мп

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