Redmi 10 c 50 Мп камерой в России от 16 990 рублей

В трех вариантах корпусов: матовые цветов «серый карбон», «белая галька» и глянцевый цвета «синее море».

Главные достоинства Redmi 10 — основная камера на 50 мегапикселей, всего же 4 камеры под управлением искусственного интеллекта, дисплей на 6,5 дюйма с разрешением FHD+ и с адаптивной частотой обновления до 90 Гц, аккумулятор на 5000 мА/ч. В смартфоне присутствуют сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку вкл./выкл. питания, стандартный разъем для наушников 3,5 мм и инфракрасный датчик для управления бытовыми устройствами. Ну и NFC для поддержки бесконтактных платежей, конечно, есть. Вдобавок в комплекте присутствует зарядное устройство на 22,5 Вт. Работает на базе Android 11 под фирменной графической оболочкой MIUI 12.5. А теперь обо всем по порядку!

Дизайн

Редми 10 приятен и глазу и рукам как и предыдущие модели Redmi. Всего 3 цвета корпусов, при этом 2 из них матовые цветов «серый карбон» и «белая галька», а третий глянцевый цвета с «синее море» с приятным ладоням текстурированным корпусом. Система из 4-х камер выпирает из корпуса, но в комплекте к смартфону есть силиконовый чехол, который помогает защитить и сам смартфон и выступающую оптику.

Дисплей Redmi 10

Большой 6,5-дюймовый дисплей поддерживает частоты 45, 60 и 90 Гц в зависимости от отображаемого контента. При неподвижном экране частота обновления составляет 45 Герц, при показе видео 60 Герц и при прокрутке и в играх достигает 90 Герц. Таким образом там, где это нужно вы получаете плавную прокрутку и удовольствие для глаз. Там, где этого не особо-то и требуется будет только 45 Герц и при этом экономится заряд аккумулятора.

Разрешение дисплея — 2400 x 1080 (FHD), 405 ppi. В Редми 10 есть 3-я версия “Режима чтения”, позволяющего читать и смотреть контент с меньших ущербом для глаз и такие вещи всегда радуют. Защищает дисплей ударопрочное стекло Corning Gorilla Glass 3-го поколения.

Камеры Redmi 10

Смартфон может похвастаться достаточно детализированными фотоснимками для своего ценового диапазона. Система из 4 камер на тыльной стороне Redmi 10 состоит из следующих элементов:

Основная 50 МП камера с f/1.8.

Сверхширокоугольная камера на 120° с разрешением 8 МП и f/2.2.

Камера для макросъемки с разрешением 2 МП и f/2.4.

Камера с режимом глубины изображения 2 МП и f/2.4.

Задняя камера позволяет снимать видео в качестве 1080p (1920×1080 при 30 кадрах/с) или 720p (1280×720 при 30 кадрах/с), а фронтальная камера на 8 МП с f/2.0 позволяет писать видео в таком же качестве 1080p или 720p при 30 кадрах в секунду. С фронтальной камеры можно делать панорамные селфи для захвата как можно большего количества участников в кадре (удобно).

Сердце Redmi 10

Процессор у Редми 10 – это восьмиядерный MediaTek Helio G88 с тактовой частотой 2,0 ГГц. При этом из 8 ядер два ядра Arm Cortex-A75 с частотой до 2 ГГц и 2 ядра Arm Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц. Сам процессор выполнен по 12-нм техпроцессу и работает в сопряжении с графическим процессором ARM Mali-G52.

Связь

Основным назначением смартфона была и остается голосовая связь и в этом отношении Редми 10 поддерживает все стандарты связи, которые только присутствуют в России:

2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц.

3G: WCDMA: 1/2/4/5/8.

4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/20/28.

4G: LTE TDD: 38/40/41 (B41 2535-2655 МГц).

В Redmi 10 можно использовать одновременно 2 СИМ-карты и есть слот для установки MicroSD (можно таким образом расширить память до 512 Гб).

Беспроводные сети и навигация

Редми 10 поддерживает беспроводные сети двух диапазонов Wi-Fi 2,4 ГГц и Wi-Fi 5 ГГц, есть Bluetooth 5.1 и поддержка FM-радио. В плане навигации смартфон поддерживает все: GPS, отечественный ГЛОНАСС, европейскую систему навигации Galileo и китайскую Beidou.

NFC

С этим полный порядок. В России Redmi 10 будет поддерживать NFC, хотя и не во всех странах так будет. Нам повезло 🙂

Аккумулятор и зарядка

Емкость аккумулятора в Редми 10 — 5000 мА/ч, есть поддержка быстрой зарядки 18Вт и при этом в коробке идет зарядное устройство на 22,5 Вт. Xiaomi традиционно для моделей Redmi радует сильным аккумулятором, но есть еще и проводная обратная зарядка мощностью 9 Вт. В качестве разъема для кабеля питания используется USB-C.

Цены на Redmi 10 в России

Доступны 3 варианта смартфона: в цветах «Серый карбон», «Белая галька» в матовом корпусе и в цвете «Синее море» в глянцевом корпусе.

Redmi 10 с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти — 16 990 рублей.

Redmi 10 с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти — 18 990 рублей.

При покупке Redmi 10 с 14 октября по 21 в октября покупатель впридачу бесплатно получит знаменитый фитнес-браслет Mi Smart Band 6.

Где купить?

Купить Redmi 10 можно на официальном сайте Mi.com, в фирменных магазинах Xiaomi, М.Видео, Эльдорадо, DNS, Связной, МТС, Мегафон, Билайн, Tele2, Ноу-Хау, Технопарк, Ситилинк, OZON, Wildberries.

Наше мнение о Redmi 10

В очередной раз Xiaomi выкатила на рынок настоящую “рабочую лошадку” — бюджетный смартфон с отличной энергоемкой батареей и хорошими для своей цены характеристиками. По опыту предыдущих моделей Redmi скорее всего и 10-й Редми будет таким же надежным, живучим и неприхотливым. Качество дневных фото точно подойдут для большинства пользователей как и неплохой звук из 2-х динамиков 10-го. Большой 6,5-дюймовый дисплей теперь может разгоняться до 90 Гц, но только в играх и при прокрутке дисплея. А для других задач это вам и не потребуется. Если рассматриваете для себя смартфон до 20 тыс руб, то Блоха может смело рекомендовать Редми 10. Кстати, не реклама. С другой стороны за эту же сумму можно купить бэушный Айфон где-нибудь на Авито. Вам решать!

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