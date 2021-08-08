Redmi 10: цена, характеристики, дата выхода
Его ждут миллионы.
В ближайшем будущем Redmi представит смартфон Redmi 10, который ждут миллионы поклонников модели Redmi 9 по всему миру. Многое о смартфоне уже известно. Расскажем.
Итак, начнем с цены.
Цена Redmi 10
Это будет недорогой смартфон. Начальная стоимость за самую простую версию составит порядка 15-16 тысяч рублей. Самый дорогой вариант вряд ли будет дороже 20 тысяч.
В Сингапуре за смартфон просят 250 долларов.
Характеристики
- SoC: скорее всего это Helio G88 или Snapdragon 732G
- Дисплей: IPS, не менее 6,5 дюймов, частота обновления 90 Гц
- ОЗУ: 4 или 6 ГБ
- Накопитель: 64 или 128 ГБ
- Основная камера: 50+8+2 Мп (главный датчик, ширик и макрокамера)
- Селфи-камера: 8 Мп
- Аккумулятор: не менее 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт
- ОС: Android 11 + MIUI 12.5
- Остальное: слот для двух SIM-карт
Дата выхода
Смартфон уже прошел сертификацию различных регуляторов (FCC и EEC в том числе). Так что премьеру ждем уже в ближайшее время. До конца лета его наверняка представят.
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