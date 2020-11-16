Redmi 10 и Redmi 10 5G: когда выйдет и стоит ли покупать?

Xiaomi умеет сделать хорошо.



Оригинальный Redmi 9 в своей ценовой категории до сих пор является самым продаваемым смартфоном в России. Но прагматичная Xiaomi на днях запускает продажи своего нового хита – Redmi 10. Дата выхода, характеристики и цена – в нашей статье. Поехали!

Мировой анонс ожидается 24 ноября 2020, продажи в России должны стартовать через 10-14 дней после презентации. Весь упор на предпраздничный ажиотаж.

Теперь основные характеристики для Redmi 10 5G:

Самое главное – это поддержка 5G , не зря ведь в названии указали этот стандарт связи.

, не зря ведь в названии указали этот стандарт связи. Сам процессор будет китайского производства – Dimensity 800U от МедиаТек.

от МедиаТек. Памяти будет много для базового устройства линейки: 4/6 – ОЗУ и 64/128 – накопителя .

и . 6,53″ FullHD+ IPS -экран с отверстием под селфи-камеру.

-экран с отверстием под селфи-камеру. Кстати, селфи-камера на 13 МП.

Остальные камеры будут тоже что надо – их будет сразу 3. Главная – на 48 МП.

MiUI 12 на Андроид 10.

Ускоренная зарядка до 22,5W .

. АКБ на 5000 мАч.

У базового Redmi 10 характеристики точно такие же, разница только в отсутствии 5G и, соответственно, наличии другого процессора – 662 от Snapdragon.

Цена вам тоже понравится. За Redmi 10 4-64 нужно будет заплатить 10990 руб. Redmi 10 5G: 12490 руб за версию 4-64 и 14890 руб за 6-128 памяти.

Кстати, недавно у нас вышел обзор на актуальный Redmi 9. А ещё вместе с Redmi 10 5G будет представлен и обновлённый Redmi Note 9 5G.

Как вам такая работа Redmi над удержанием и приумножением фанатов? Я думаю, что они большие молодцы.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)